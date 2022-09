Ajax treft het Arsenal van Miedema in de play-offs voor de Champions League

Ajax neemt het in de laatste voorronde van de Champions League op tegen het Arsenal van Oranje-international Vivianne Miedema. De Amsterdammers beginnen met een uitwedstrijd, de winnaar van de tweekamp plaatst zich voor de groepsfase van het toernooi.

Het is nog nooit een Nederlandse club gelukt om dat te bereiken. Voor de ontwikkeling van het voetbal in de eredivisie voor vrouwen is dat wel belangrijk, want ook andere clubs profiteren daarvan.

De laatste jaren zijn de wedstrijdpremies flink opgehoogd voor de clubs die de groepsfase bereiken en een groot deel van de prijzenpot gaan ook naar de niet-deelnemende clubs uit de beste competities van Europa.

Zware tegenstander

Hoewel Ajax het met Paris Saint-Germain en Bayern München op papier nog zwaarder had kunnen treffen, is ook Arsenal een loodzware tegenstander. Ajax moet aan het eind van deze maand proberen Oranje-topscorer aller tijden Miedema in bedwang te houden. Ook de Zweedse Stina Blackstenius is daar een van de sterren.

Op 20 of 21 september is de eerste wedstrijd in Londen, op 28 of 29 september de return in Amsterdam. Landskampioen FC Twente deed ook een poging het hoofdtoernooi te bereiken, maar sneuvelde in de vorige voorronde tegen Benfica.