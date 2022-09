Douane vindt 3000 kilo cannabis in Rotterdamse haven

Medewerkers van de Douane hebben bij een controle in de haven van Rotterdam 3000 kilo cannabis ontdekt. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) noemt dat "uitzonderlijk veel".

In heel vorig jaar trof het HARC-team van Douane, FIOD, de Zeehavenpolitie en het OM een "verwaarloosbare hoeveelheid" cannabis aan. In de jaren daarvoor ging het om enkele honderden kilo's per jaar.

De cannabis zat verstopt in zakken tussen een lading kokosnootschillen uit Nigeria. Toen de container door een scanner ging, zagen douaniers een afwijkend beeld, waarop ze hem openmaakten.

Het OM vermoedt dat de cannabis bij een stop in Spanje in de container is gestopt. De straatwaarde wordt geschat op ruim 28 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd.