Poetin niet naar uitvaart Gorbatsjov, 'past niet in werkschema'

President Poetin zal niet bij de uitvaart van de deze week overleden Michail Gorbatsjov zijn. Volgens het Kremlin past het niet in Poetins werkschema. Wel heeft de Russische president vandaag het ziekenhuis bezocht waar Gorbatsjov ligt opgebaard, aldus een woordvoerder.

Gorbatsjov, de laatste leider van de Sovjet-Unie, overleed dinsdag op 91-jarige leeftijd. Zaterdag krijgt het publiek de gelegenheid afscheid te nemen in de Dom Sojoez, een overheidsgebouw in Moskou. Erna wordt hij ter aarde besteld op de begraafplaats waar ook zijn vrouw Raisa ligt.

Poetin, van wie bekend is dat hij niet veel op had met Gorbatsjov, reageerde dinsdag in gereserveerde bewoordingen op diens dood. Hij noemde hem "een politicus en staatsman die grote impact heeft gehad op de loop van de wereldgeschiedenis".

Vanochtend legde Poetin volgens zijn woordvoerder een lauwerkrans bij Gorbatsjov in het ziekenhuis. Gevraagd of de overleden Sovjet-leider een staatsbegrafenis zal krijgen, zei de woordvoerder dat er "elementen" van een staatsbegrafenis zullen zijn. Zo zal de staat helpen bij de organisatie en zullen er erewachten zijn.