Lijst nieuwe stormnamen bekend: van storm Loes en Fleur, tot Cillian en Khalid

De stormnamen voor komend jaar zijn bekend: zo is op de namenlijst van het KNMI te zien dat de eerste storm van dit seizoen Antoni zal heten. Het is een verwijzing naar Antoni van Leeuwenhoek, de grondlegger van de microbiologie.

Het is een van de zes namen die door Nederland zijn bedacht. De rest van de namen komen uit Groot-Brittannië en Ierland. De lijst is namelijk samengesteld door de Britse, Ierse en Nederlandse weerdiensten.

Geen Q en X

Dit jaar koos het KNMI voor een thema voor de namen: Nederlandse wetenschappers uit het verleden. Zo staan onder meer ook Hendrika en Loes op de lijst. Hendrika van Leeuwen was een natuurkundige en de eerste vrouwelijke lector aan de TU Delft. Loes van Straaten studeerde aan de Wageningen Universiteit en was de eerste bosbouwster.

Daarnaast zijn ook Tobias en Wouter uitgekozen, verwijzingen naar de Nederlandse Nobelprijswinnaar Tobias Asser en Wouter Bleeker, oud-hoofddirecteur van het KNMI. De Britse weerdienst geeft uitspraaktips voor de Nederlandse namen, zoals "hen-dree-ka", "l-oo-s" en "vow-ter".

In Groot-Brittannië en Ierland kon het publiek suggesties insturen waar vervolgens op kon worden gestemd. Daar kwamen onder meer namen als Cillian, Khalid, Betty en Fleur als winnaars uit de bus. De Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt, omdat er internationaal te weinig namen met die beginletters bestaan.

Storm Eunice

Het KNMI geeft sinds 2019 stormen een naam bij code oranje of rood. Soms krijgt een storm ook bij code geel een naam, bijvoorbeeld als de storm kan uitgroeien naar code oranje. De eerste storm in Nederland die een naam kreeg was Ciara.

Een reden om de stormen namen te geven, is "om de bewustzijn van gevaarlijk weer te vergroten", zegt het KNMI. "Door herkenbaarheid hopen we zoveel mogelijk mensen te bereiken met onze waarschuwing voordat het weer toeslaat."

Bovendien kunnen burgers berichtgeving makkelijker volgen als alle landen dezelfde naam gebruiken. Bij zware stormen is de kans namelijk groot dat er een effect is in alle drie de landen, zegt Jan Rozema, hoofd Weer- en Klimaatdiensten bij het KNMI, tegen het Ierse Met Éireann.

Rozema noemt storm Eunice als voorbeeld. Die storm raasde afgelopen seizoen over de landen. Het was een van de drie zwaarste stormen in ruim vijftig jaar.