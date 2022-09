Topman Russisch gas- en oliebedrijf Lukoil komt om het leven 'na val uit raam'

Reeks 'zelfmoorden'

Maganov is niet de eerste Russische oliemagnaat die dit jaar onder mysterieuze omstandigheden is overleden. Zo werd een voormalig topman van Lukoil, Alexandr Soebbotin, op 8 mei dood aangetroffen in het huis van een sjamaan in een voorstad van Moskou. Opvallend genoeg uitte Lukoil in maart kritiek op de Russische invasie in Oekraïne.

Op 30 januari werd Leonid Sjoelman, hoofd transport van Gazprom, dood aangetroffen in zijn buitenhuis in de regio Leningrad met een afscheidsbrief naast hem. Een maand later werd ook Aleksandr Tjoeljakov, een andere Gazprom-topman, gevonden in zijn huis met een afscheidsbrief.

De lijst gaat verder: de Russische zakenmagnaat Michail Watford, miljardair Vasili Melnikov, voormalig vicepresident van Gazprombank Vladislav Avajev en voormalig topman bij de Russische energiegigant Novatek Sergej Protosenja werden allen dood aangetroffen in hun eigen huis, soms samen met hun gezin.