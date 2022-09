'Europa moet zich beter voorbereiden op Oekraïners die blijven'

"Maar veel mensen gaan langer blijven", zegt auteur van het Clingendael-onderzoek Monika Sie Dhian Ho. "Het is daarom zaak dat er gekeken wordt naar wat landen hiermee gaan doen. Het beleid is nu nog te veel gericht op tijdelijke opvang."

Nederland en de EU moeten zich voorbereiden op langdurige bescherming van miljoenen Oekraïense vluchtelingen in plaats van zich richten op tijdelijke crisisopvang. Dat zeggen onderzoekers van Instituut Clingendael die de migratiestromen in Europa sinds de Russische invasie op 24 februari in de gaten houden.

- Oekraïense vluchtelingen kunnen kiezen waar zij zich vestigen in Europa. - De overheid is verantwoordelijk voor hun huisvesting. - De vluchtelingen mogen werken. - Ze hebben recht op sociale bijstand.

Daarbij moet ook rekening worden gehouden met mensen die niet willen blijven in het eerste land waar ze zijn opgevangen. "Landen als Roemenië, Slowakije, Hongarije zijn niet populair. Polen is dat wel, maar daar gaat het economisch niet goed, waardoor vluchtelingen gedwongen worden om door te reizen."

Daarbij is de opvang ook niet overal hetzelfde. "In Polen worden mensen veel opgevangen door familie. Als de oorlog langer blijft voortduren, dan is dat niet vol te houden. In Nederland is de opvang veel meer door de veiligheidsregio's geregeld."

Gezinshereniging

Naast dat de oorlog in Oekraïne het voor een groot aantal Oekraïners het onmogelijk maakt om terug te keren, spelen ook migratieplannen een belangrijke rol, schrijven de onderzoekers. Eén op de vier Oekraïners wilde namelijk al voor de Russische invasie migreren.

Vrouwen en kinderen zijn minder snel geneigd om terug te keren, zeker wanneer ze geworteld raken in een ander land door werk en school, zeggen de Clingendael-onderzoekers. Omdat veel mannen in Oekraïne zijn achtergebleven, zijn de mogelijkheden voor gezinshereniging van belang in de beslissing om terug te keren of niet.