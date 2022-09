Human Rights Watch vindt nieuw bewijs voor 'filtratie' Oekraïners in kampen

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft nieuwe bewijzen gevonden voor de massale selectieprocedures in zogenoemde filtratiekampen in het door Rusland bezette gebied in Oekraïne. Ook wordt daar de gedwongen deportatie van Oekraïense burgers naar Rusland gemeld.

Voor het vandaag gepubliceerde rapport We had no choice sprak HRW met 54 mensen die zelf het filtratieproces ondergingen of familie of vrienden hadden die naar Rusland zijn gebracht. In de meeste gevallen ging het om mensen uit de regio's Marioepol en Charkov.

Volgens de mensenrechtenorganisatie hebben duizenden gevluchte Oekraïners een verplichte screening ondergaan in zo'n filtratiepunt. Daarbij worden ze soms urenlang ondervraagd. Ook blijkt uit de interviews van HRW dat mannen zich moeten uitkleden voor onderzoek naar tatoeages of blauwe plekken die zouden kunnen wijzen op inzet in het Oekraïense leger. Verder worden er biometrische gegevens verzameld.

Ook hun telefoons worden onderzocht en de unieke IMEI-codes genoteerd waarmee de toestellen op afstand zijn te volgen. Sommigen moesten in gevangenschap soms wekenlang wachten voordat ze überhaupt aan de beurt waren voor ondervraging.