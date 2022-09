Gakpo blijft ondanks Engelse interesse in ieder geval tot de winterstop bij PSV

PSV kan opgelucht ademhalen. Cody Gakpo blijft minstens nog tot de winterstop speler van de Eindhovenaren, die bevestigen dat de aanvaller de knoop heeft doorgehakt om niet bij de club te vertrekken.

De voorbije weken stroomden berichten binnen over een vermoedelijk vertrek van Gakpo uit Eindhoven. Hij stond onder meer in de belangstelling van Manchester United, Arsenal, Nottingham Forrest, Southampton, Everton en Leeds United.

Volgens het Eindhovens Dagblad was Leeds United het meest concreet, getuige het feit dat voorzitter Victor Orta al in Nederland was om Gakpo met een privéjet naar Engeland mee te nemen voor een bedrag van 43 miljoen euro. De 23-jarige Eindhovenaar bedankte echter op het laatste moment.