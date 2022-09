Koning zegt werkbezoek VS af om te herstellen van longontsteking

Koning Willem-Alexander gaat volgende week niet mee op een werkbezoek aan Californië en Texas. Hij herstelt van een longontsteking en blijft op advies van artsen in Nederland.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst kan een vliegreis een volledig herstel van een longontsteking in de weg staan. "Werkzaamheden in Nederland kunnen, zij het op beperkter schaal, wel doorgang vinden", laat de RVD weten.

Koningin Máxima gaat wel naar de VS. Het werkbezoek duurt van 6 tot en met 9 september.

Hoestdrankje

Gisteren was Willem-Alexander op werkbezoek in Ter Apel, om de situatie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers te bekijken. Tegen medewerkers van Artsen zonder Grenzen zei hij dat hij herstellende is van een longontsteking.

Hij hoestte geregeld en bood daar excuses voor aan. Van een verpleegkundige van Artsen zonder Grenzen kreeg hij een hoestdrankje aangeboden.

Bekijk hier een impressie van het bezoek aan het aanmeldcentrum: