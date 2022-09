Kyrgios klaagt over wietlucht, maar haalt al vloekend toch de derde ronde

Nick Kyrgios heeft vloekend en mekkerend de derde ronde op de US Open bereikt. De Australiër is bezig aan een uitstekende fase in zijn loopbaan, maar kon zich ondanks een zege maar moeilijk concentreren tegen Benjamin Bonzi: 7-6 (3), 6-4, 4-6, 6-4.

Kyrgios had last van een wietlucht rond de baan en deed de scheidsrechter zelfs een nadrukkelijk verzoek om in te grijpen. De umpire vroeg Kyrgios daarop of de geur niet gewoon uit de keukens kwam.

"Natuurlijk ga ik niet klagen over voedselgeuren", brieste Kyrgios. "Want dat zijn het duidelijk niet."

En om het nog wat aan te dikken, haalde Kyrgios ook nog aan dat hij astmatisch is. "Als ik van links naar rechts over de baan ren, heb ik moeite om te ademen. Het is dan waarschijnlijk niet iets wat ik tussen de punten wil inademen."

Auger-Aliassime valt terug

Félix Auger-Aliassime struikelde in de tweede ronde wel onverwacht, over de Brit Jack Draper. De Canadees was vorig jaar nog halvefinalist en is zijn plek in de mondiale toptien nu kwijt

Auger-Aliassime ging er zelfs vrij kansloos af tegen de debutant (4-6, 4-6, 4-6), die inmiddels de topvijftig nadert. Dat is voor hem tweehonderd plaatsen hoger dan een jaar geleden rond deze tijd.

Titelverdediger Daniil Medvedev was wel bij de les en boekte net als in de eerste ronde een zege in drie sets. De Rus rekende af met de Fransman Arthur Rinderknech: 6-2, 7-5, 6-3.