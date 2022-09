'Wilde dieren vinden lastiger eten en drinken door aanhoudende droogte'

De afgelopen maanden was het extreem zonnig en droog in Nederland. Volgens het KNMI was deze zomer de op twee na warmste sinds 1901, toen het weerinstituut begon met de metingen. Onder meer allerlei wilde dieren in ons land hebben daar last van, zeggen verschillende dierenorganisaties tegen Nu.nl.

Zo zijn door het tekort aan regen veel drinkplekken verdwenen, zegt de Zoogdiervereniging tegen de nieuwssite. Herten en zwijnen moeten daardoor verder lopen om bij water te komen. De Vlinderstichting zegt dat verschillende vlinderpopulaties "een flinke klap krijgen" door de droogte.

De Zoogdiervereniging zegt verder dat regenwormen nu schaarser zijn, omdat die dieper in de grond gaan zitten. Voor dassen, egels en allerlei vogels betekent het dat eten vinden langer duurt en lastiger is.

De droge en harde bodem is ook een probleem voor verschillende vogelsoorten. De Vogelbescherming legt uit dat het met een kleine snavel moeilijk is om door de verharde bovengrond te prikken op zoek naar wormen. Voor de zwaluw is het bouwen van een nest van modder nu een uitdaging.

Verschillen per regio

De Nederlandse dierenambulance laat Nu.nl weten dat er vooral zorgen zijn over de egel. De opvang in Papendrecht heeft het druk, maar ook RTV Oost meldde eerder deze week dat de opvang in Staphorst nog nooit zoveel jonge egels tegelijk had. Ook de opvang in Hollandscheveld zit voor deze tijd van het jaar ongewoon vol, schreef RTV Drenthe.

Wel ziet de dierenambulance verschillen per regio wat betreft de meldingen over dieren die het moeilijk hebben.

De Zoogdiervereniging en Vogelbescherming zijn het erover eens dat onder meer een natte tuin erg belangrijk is. Daardoor blijven insecten niet zo diep in de grond zitten.