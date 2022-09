Atoomwaakhond ondanks gevechten aangekomen bij kerncentrale Zaporizja

Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld van nieuwe aanvallen. Zo beweert het hoofd van de regio Zaporizja dat Rusland de route van het atoomteam heeft beschoten. Ook zou de stad Enerhodar - waar de kerncentrale ligt - volgens de burgemeester door de Russen met mortieren zijn beschoten. Door de Russische beschietingen is volgens Oekraïne één kernreactor in het Zaporizja-complex stilgelegd.

Het Russische ministerie van Defensie meldt dat ongeveer zestig "saboteurs" van het Oekraïense leger de kerncentrale tot 3 kilometer naderden. Het Russische leger nam naar eigen zeggen "maatregelen om de vijand te vernietigen".

Team mogelijk langer aanwezig

Gisteren arriveerde het atoomgezelschap met veertien personen in de stad Zaporizja. De delegatie heeft volgens Grossi als doel om een kernongeluk te voorkomen. De experts willen in gesprek met het personeel, om na te gaan of zij hun werk nog naar behoren kunnen uitvoeren. Ook zullen zij het functioneren en de veiligheidssituatie van de centrale onderzoeken.

De inspectie van het atoomagentschap duurt in eerste instantie een paar dagen. Volgens Grossi wordt gekeken of het mogelijk is het team langer, of permanent bij de centrale aanwezig te laten blijven.