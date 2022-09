Van Domselaar staat voor uitdaging: 'Spotlights zijn wel even wennen'

Was Daphne van Domselaar een jaar terug nog een relatief onbekende, na haar indrukwekkende EK geldt ze als dé vrouw onder de lat bij Oranje. Vrijdagavond mag ze zichzelf opnieuw bewijzen tegen Schotland. Ineens stond ze daar, tijdens het EK in Engeland. Van Domselaar moest zich klaarmaken toen Sari van Veenendaal geblesseerd raakte. En verbaasde vriend en vijand. Nederland sneuvelde in de kwartfinales tegen Frankrijk, maar hield dankzij de keeper van FC Twente lange tijd uitzicht op een vervolg. "Ik kon gelukkig een paar dagen op vakantie daarna, dus ik heb alles kunnen verwerken op mijn strandbedje." De atmosfeer tijdens het EK was nieuw voor Van Domselaar. "Je speelt in een stadion met 25 duizend man, terwijl er bij Twente tien staan. Dat was schakelen."

Daphne van Domselaar blikt terug op het EK en wil niveau vasthouden. - NOS

Haar keeperskunsten leidden tot een stortvloed aan nieuwe social media-volgers. Ook bij het journaille stond Van Domselaar regelmatig in het middelpunt van de belangstelling. "Dat was vreemd", geeft ze toe. "Ik vond het leuk, want het was vooral positief. Ik ben zelf niet iemand die ontzettend graag in de spotlights staat, ik moet er maar aan wennen."

Deze zomer kreeg Van Domselaar een belletje van collega-keeper Van Veenendaal. Ze gaf aan per direct te stoppen. "Dat had ik echt niet zien aankomen. Ze legde uit waarom, toen begreep ik het. Balen, ook voor mij. Ik heb een leuke tijd met haar gehad." Van Domselaar moet haar voorganger doen vergeten. Daarvoor is het van uiterst belang dat ze haar EK-niveau vasthoudt. "Ik probeer hetzelfde te doen als toen. Zelfverzekerd zijn, alles van mezelf verlangen en m'n ding doen." Speelminuten blijven maken Ze heeft besloten bij FC Twente te blijven. "Er is interesse geweest, alleen voor het EK had ik al een keuze gemaakt. Ik moet spelen en dat kan ik bij Twente. Daardoor blijf ik ook hier in beeld."