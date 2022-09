Dementievriendelijke straat in Dronten: rustig, herkenbaar en veilig

In Dronten is een looproute aangelegd die speciaal is aangepast voor mensen met dementie. De route loopt van een verzorgingshuis naar een winkelcentrum.

Onderweg staan nauwelijks borden maar er zijn wel een aantal duidelijke oversteekpunten die allemaal precies dezelfde vorm hebben. Ook is de stoep er overal gelijk en is er een aparte fietsstrook aangelegd.

Er zijn daarnaast vier rustplekken met een bankje aangelegd. De bankjes hebben een opvallend felle, groene kleur. "Dat groene is herkenbaar", zegt Wilma Herms van het Alzheimer Café in Dronten bij Omroep Flevoland.

"Voor mensen met dementie is het heel belangrijk dat ze herkenbare punten hebben. Dus ik hoop dat er ook nog iets van bloemen en dergelijke herkenbare punten bij worden geplaatst."

Vragenlijst in de buurt

De weg in Dronten moest toch op de schop, vertelt wethouder Lazise Hillebregt. Zij vroeg zich af wat de wensen van de omwonenden waren en stuurde een vragenlijst de buurt in. "Het bleek dat deze mensen het fijn vinden om niet alleen een herkenbare maar ook een rustige en veilige route te hebben", zegt ze.

"Het is een vooruitgang", reageert een van de gebruikers op de route. "Vooral dat we nu makkelijker kunnen oversteken." Een ander vindt het netter geworden. "Tegels liggen nou ook goed, vroeger struikelde je nog wel eens over scheve tegels."

Gemakkelijk lopen met boodschappen

De aanpassingen zijn niet alleen voor mensen met dementie prettig, zegt Herms van het Alzheimer Café. "Ik hoor ook van andere mensen dat het toch wel heel fijn is. Dat het ook veel makkelijk loopt met boodschappen in hun rollator. Dus ik denk toch wel dat het een groot verbeterpunt is."

De looproute in Dronten is een proef, zegt wethouder Hillebregt. Zij weet nog niet of er in Dronten meer van die routes komen.

Eerder werd in Enschede een dementievriendelijk zebrapad aangelegd. Het pad wordt met kleurrijke symbolen aangegeven en ligt verhoogd, op hetzelfde niveau als de stoep. Het is ook breder dan normaal zodat mensen met een rolstoel of met een rollator veilig kunnen oversteken. Het verhoogde zebrapad dient ook als verkeersdrempel voor auto's.