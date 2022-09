Geen comeback voor Sarah Palin: Alaska kiest eerste inheems Congreslid

Het is oud-vicepresidentskandidaat Sarah Palin niet gelukt om een comeback te maken in de Amerikaanse politiek. De Republikein moest het in een ingelaste verkiezing in de staat Alaska afleggen tegen de Democraat Mary Peltola. Zij is de eerste inheemse politicus die voor de staat zitting neemt in het Congres.

Palin werd in 2008 uit het niets een beroemdheid toen John McCain haar als running mate koos in zijn verkiezingsstrijd tegen Barack Obama. Ze verloren, maar haar rechts-populistische stijl werd een belangrijke stroming binnen de Republikeinse Partij. Ze wordt daarmee algemeen gezien als de opmaat naar het succes van Donald Trump acht jaar later.

Zelf stopte Palin in 2009 voortijdig als gouverneur van haar staat Alaska. Ze bleef als tv-persoonlijkheid, reality-ster en opiniemaker actief, vooral in rechtse media als Fox News. Eerder dit jaar kondigde ze aan een politieke comeback te willen maken bij ingelaste verkiezingen. Die moesten bepalen wie de laatste maanden uitdient van het in maart overleden Congreslid Don Young.

Palin kreeg bij haar poging de steun van Donald Trump, de man voor wie zij in 2016 al vroeg haar voorkeur uitspraak. De steunbetuiging werd als een belangrijke gunst gezien, omdat veel van de Republikeinse kandidaten waar de oud-president achter staat hun verkiezingen dit jaar wisten te winnen.