De uitzending van 11 september

Een 'dagje uit' naar de ruimte?

Wubbo Ockels en André Kuipers kregen de kans al, maar als het aan Elon Musk, Richard Branson en Jeff Bezos ligt is een tripje naar de ruimte straks ook iets voor jou. De miljardairs zetten alles op alles om ook toeristen binnenkort per raket of vliegtuig de ruimte in te krijgen. Maar: wordt het ooit iets voor het grote publiek om het universum te ontdekken?

Verslaggever Mathijs Bouman zoekt uit wat je ervoor over moet hebben en neemt daarom ook plaats in een simulator om te zien wat zo'n tripje buiten de dampkring met zijn lichaam doet.