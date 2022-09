Discussie over megawinsten bij exploitanten zon- en windenergie

Nog niet zolang geleden hadden de eigenaren van windturbines en velden vol met zonnepanelen grote hoeveelheden overheidssubsidie nodig om de productie van duurzame elektriciteit rendabel te krijgen. Nu klotst het geld uit de zonneweilanden en windmolenparken. De recordprijzen worden veroorzaakt door de hoge gasprijzen waar ook duurzame energieproducenten van profiteren. Twee jaar geleden stond de elektriciteitsprijs op 32 euro per megawattuur, nu is dat 660 euro en het is al even 800 euro geweest.

Quote Er wordt onbedoeld extreme winst gemaakt vanwege een ontwerpfout in de elektriciteitsmarkt. John Kerkhoven, directeur onderzoeksbureau Kalavasta

"Het zorgt voor winstmarges waar niemand ooit rekening mee heeft gehouden en die tot hoge kosten voor huishoudens en bedrijven leiden", zegt John Kerkhoven, directeur van Kalavasta, een bureau dat veel onderzoek doet naar de energietransitie voor bedrijven en overheden. Hij is de aanjager voor het beperken van de winstmarge voor producenten op de dagmarkt voor elektriciteit, die niet te maken hebben met hoge inkoopprijzen voor gas of kolen. "Er wordt onbedoeld extreme winst gemaakt vanwege een ontwerpfout in de elektriciteitsmarkt. Het gaat om bedrijven die vaak met behulp van subsidie uit belastinggeld konden starten en dus een beperkt risico lopen. Een maximale prijs van 100 euro per megawattuur op de dagmarkt is nog steeds het dubbele van het langjarig gemiddelde." Zo'n beperking kan de elektriciteitsprijs voor huishoudens en bedrijven op termijn met 25 procent omlaag brengen, heeft Kalavasta berekend.

Quote Door te rommelen in de energiemarkt loop je het risico de problemen te veregeren in plaats van te verkleinen. Olof van der Gaag, voorzitter NVDE