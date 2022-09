Serena Williams laat publiek na indrukwekkende zege dromen: 'Ben behoorlijk goed'

Natuurlijk, met 23 grandslamtitels op zak wordt ze door velen beschouwd als de beste tennisster aller tijden, maar haar oude niveau had ze als veertiger niet meer gehaald. Haar afscheidstoernooi dreigde te ontaarden in een enorme deceptie.

Na blessureleed en slechts twee zeges op de WTA-tour in ruim een jaar tijd, waaronder in de eerste ronde tegen Danka Kovinic, werden haar weinig kansen toegedicht tegen hardcourtspecialiste Kontaveit.

Kolkende ambiance

"Maar dit is waar ik het beste in ben. Ik hou ervan om een uitdaging aan te gaan", verklaarde Williams haar opleving, gestuwd door een kolkende ambiance in het Arthur Ashe Stadium. "De laatste paar wedstrijden hier in New York is echt alles samengekomen."

Williams serveerde goed, met elf aces. Ze sloeg 37 winners en maakte zelfs meer meters op de baan dan de veertien jaar jongere Kontaveit.

"Ik ben super competitief. Ook al zie ik dit eerlijk gezegd alleen maar als een bonus", blikte Williams terug op de partij, waarin ze alleen aan het begin van de tweede set met drie verloren servicegames op rij de draad even helemaal kwijt was. Maar ze richtte ze zich toch weer op, om daaraan toe te voegen: "Ik heb absoluut niets te bewijzen."

Hoewel Williams nooit expliciet gezegd heeft dat deze US Open haar afscheidstoernooi is, wordt wel elke partij zo intens beleefd alsof het haar laatste is.