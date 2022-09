Omstreden Andrew Tate 'vaderfiguur' voor sommige tieners

"Vrouwen zijn eigendom van de man" en "als je jezelf in een positie brengt om verkracht te worden, is dat deels je eigen verantwoordelijkheid". Door dit soort vrouwonvriendelijke uitspraken werd Andrew Tate, een Amerikaans-Britse influencer en ex-kickbokser deze maand wereldnieuws. Facebook, Instagram, TikTok en YouTube deden zijn accounts in de ban. Maar vooral onder jonge mannen en jongens werd en blijft hij ontzettend populair. Ook in Nederland. Wat spreekt sommige tieners zo aan? NOS Stories ontving na een nieuwsvideo over Tate tientallen berichten van jongeren die wilden vertellen waarom Andrew Tate hen zo inspireert. In een online vragenlijst, waar meer dan 4000 jongeren op reageerden, deelden nog eens ongeveer 1000 jongens die het (gedeeltelijk tot helemaal) eens zijn met Tate hun mening. NOS Stories sprak met (ex-)fans van Andrew Tate over zijn aantrekkingskracht en over de omstreden uitspraken: "Mannen van nu zijn zwak geworden".

Daaruit blijkt dat zij hem vooral inspirerend vinden als het gaat om geld en motivatie. Tate is de oprichter van Hustler's University (HU), een online platform waar je voor 50 dollar per maand cursussen kan volgen om succesvol en rijk te worden. In de video's spreekt hij jongeren op een motiverende manier toe. De boodschap die overal onder lijkt te liggen: "je hebt zelf in de hand of je gelukkig en succesvol bent, als je maar heel hard werkt en je opstelt als een echte man." Of, in de taal van Tate: een 'Top G'. "Jongeren van over de hele wereld hebben een vaderfiguur nodig, zoals Tate. Hij heeft me geïnspireerd om meer aan mezelf en aan m'n eigen kennis te werken", zegt Alexander (niet z'n echte naam) tegen NOS Stories. "Het succes dat hij heeft, dat wil ik ook heel graag." Hoewel bijna alle content die te vinden is op het online platform vooral gaat over geld en succes, speelt het platform toch een grote rol in de verspreiding van de omstreden uitspraken. Tot een paar weken terug kon je als lid van de HU snel geld verdienen door anderen over te halen ook lid te worden. Een Britse journalist ontdekte ook dat in een handleiding van HU stond dat leden niet alleen anderen moesten overhalen voor die cursus, maar ook zo veel mogelijk TikTokvideo's van Tate moesten delen. En dan het liefst de extreemste, omdat daar de meeste views en reacties op komen. En dat waren dus vooral de uitspraken over vrouwen.

NOS Stories ging met stellingen van Tate de straat op - NOS

Van de 1066 jongeren die in de vragenlijst van Stories aangaven het (deels) met Andrew Tate eens te zijn is de helft het ook eens met de uitspraak van Tate dat vrouwen luier zijn dan mannen. Bijna 30 procent daarvan, zo'n 300 jongeren, vindt dat "als je jezelf in een positie brengt om verkracht te worden, dat ook deels je eigen verantwoordelijkheid is." En 15 procent vindt "dat je een vrouw mag slaan als zij je beschuldigt van vreemdgaan". "Alle mannen zijn heel zwak geworden. Een man zou hard en sterk moeten zijn en moeten zorgen voor zijn gezin", zegt Alexander. Hij is een van de jongens die het, naast de uitspraken over geld, ook met bijna alle vrouwonvriendelijke uitspraken eens is. Dit beeld van mannelijkheid herkent Angad Pabarni. Hij is jongerenwerker, geeft op verschillende scholen trainingen over mannelijkheid en hoort de naam 'Andrew Tate' ongeveer in elke les terug. "Hij heeft veel invloed op de lessen van docenten." "Ik denk dat Tate inspeelt op de norm voor mannen die door de maatschappij wordt geschetst", zegt Pabarni. "Tate doet aan vechtsport, laat rijkdom en succes zien. Je bent meer man als je meer geld op je rekening hebt staan, claimt Tate." Volgens Parbani speelt ook mee dat Tate verwijst naar zijn eigen achtergrond. "Hij zegt: ik heb ook armoede gekend, ik ben ook in elkaar geslagen, maar wij mannen moeten doorgaan." Volgens Pabarni draagt, naast Tate, iedereen in de maatschappij bij aan het beeld dat we hebben van mannelijkheid. Hij geeft een voorbeeld: "Hoe gaan we ermee om als een jongetje valt en huilt? Dan zeggen we: 'je bent toch een grote jongen. je gaat toch niet huilen?' Als een meisje valt, zeggen we: 'gaat het?'" "Mannen lopen net als vrouwen in een genderkeurslijf", zegt genderexpert Katrien van der Heyden. "Maar vrouwen hebben al drie emancipaties gehad en werken al langere tijd aan hun bevrijding. Mannen hebben dat (nog) niet, ze trekken veel minder de stereotypen over mannelijkheid in twijfel en sommigen vinden dat vrouwen veel te veel zijn doorgedreven in feminisme. Die visie past in een groter verhaal waarin het patriarchaat de hoeksteen van de samenleving is."