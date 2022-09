Wekdienst 1/9: Verhagen verhoord door aardgasenquêtecommissie • Deadline-day voor voetbaltransfers

De zon gaat flink schijnen, al zullen er soms ook enkele stapelwolken aan de hemel te zien zijn. Bij een veelal matige oostelijke wind, 3 of 4 Bft, wordt het 22 graden op de Wadden tot 26 in het zuidoosten.

Goedemorgen! Vandaag verschijnt oud-vicepremier en minister van Economische Zaken Maxime Verhagen voor de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de aardgaswinning in Groningen en voor de transfermarkt sluit kunnen voetbalclubs uit onder meer Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk vandaag nog spelers aantrekken.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

CDA-prominent Maxime Verhagen verschijnt voor de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de aardgaswinning in Groningen. Hij was van 2010 tot medio 2012 vicepremier en als minister van Economische Zaken betrokken bij het dossier.

Het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) komt bijeen om zich te buigen over de aangepaste coronavaccins van Pfizer en Moderna. De vaccins zouden beter moeten beschermen tegen de omikronvariant van het virus.

Het RIVM meldt hoeveel mensen zich preventief hebben laten vaccineren tegen het apenpokkenvirus en bij hoeveel mensen het virus is vastgesteld. Het instituut meldde vorige week dat het aantal gevallen lijkt te stabiliseren.

Voor Nederlandse voetbalclubs is de transfermarkt gesloten, maar clubs uit onder meer Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk kunnen donderdag nog wel spelers aantrekken. In die landen loopt de transferperiode een dag langer door.

Wat heb je gemist?

China heeft zich schuldig gemaakt aan "ernstige mensenrechtenschendingen" tegen de Oeigoeren. Dat concluderen de Verenigde Naties in een langverwacht rapport over de heropvoedingskampen in de provincie Xinjiang. VN-onderzoekers zeggen dat de beschuldigingen van marteling van de moslimminderheid geloofwaardig zijn.

Volgens de rapporteurs worden Oeigoeren en andere andere islamitische gemeenschappen in het land willekeurig opgesloten en is er sprake systematische marteling en mishandeling, waaronder seksueel geweld. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat Oeigoeren worden onderworpen aan discriminatie op medisch gebied, bijvoorbeeld door gedwongen geboortebeperking.

De conclusies staan in een lijvig VN-rapport van afzwaaiend mensenrechtenchef Michelle Bachelet. Er werd drie jaar aan het document gewerkt en de publicatie kwam op Bachelets laatste dag als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN.

In mei kreeg zij nog kritiek te verduren na een werkbezoek aan China. Critici vonden dat ze niet uitgesproken genoeg was over misstanden aldaar.

Ander nieuws uit de nacht

SCP: politiek moet voorkomen dat burgers afhaken: Volgens het SCP wordt het een uitdagend jaar voor politici: de overheid moet laten zien dat ze luistert en betrouwbaar is.

VN: Malinees leger en buitenlandse huurlingen doodden 50 burgers in april: De VN heeft Malinese soldaten meerdere keren beschuldigd van het standrechtelijk executeren van burgers en vermoedelijke militanten.

Rechtbank: Halsema had klimaatdemonstranten niet in bussen mogen zetten: De burgemeester gaf daar in september van dat jaar opdracht toe, toen de demonstranten op de Zuidas protesteerden tegen het klimaatbeleid.

En dan nog even dit

Bij Kensington Palace in Londen zijn Britten gisteren samengekomen om stil te staan bij de dood van prinses Diana, precies 25 jaar geleden. Voor het hek van haar voormalige woning werden foto's van de prinses opgehangen en bloemen neergelegd.