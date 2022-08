US Open-stunt Van Rijthoven tegen Ruud blijft uit, alleen Brouwer nog in toernooi

Na Botic van de Zandschulp is ook de ongeplaatste Tim van Rijthoven is er niet in geslaagd om de derde ronde te bereiken van de US Open. Hij bood knap tegenstand tegen wereldtopper Casper Ruud, maar moest toch zijn meerdere erkennen in Noorse nummer zeven van de wereld: 7-6 (4), 4-6, 4-6 en 4-6.

Van Rijthoven zat goed in de wedstrijd en deed in veel gevallen niet onder voor de als vijfde geplaatste Noor. Maar op beslissende momenten bleek Ruud toch net iets effectiever dan de Nederlander, die eerder deze zomer opzien baarde door uit het niets het grastoernooi van Rosmalen te winnen en op Wimbledon de vierde ronde te halen.

Vorig jaar haalde Ruud de derde ronde niet, hij werd toen in de tweede ronde verslagen door Van de Zandschulp. Van Rijthoven kon die stunt niet herhalen. De enige Nederlander die nu nog in het toernooi zit is debutant Gijs Brouwer.

Winst in tiebreak

Van Rijthoven moest al in de derde game van de wedstrijd een break slikken, maar brak meteen terug: 2-2. Daarna serveerden beide heren ijzersterk, met als gevolg een tiebreak. Ook daarin waren beide spelers aan elkaar gewaagd. Maar het was Van Rijthoven die de tiebreak ijskoud naar zich toe wist te trekken met 7-4.