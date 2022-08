Ajax heeft opvolger Antony dan toch binnen: Ocampos gehuurd van Sevilla

De transfer leek dinsdag al in kannen en kruiken, maar woensdagochtend sijpelde het nieuws door dat de raad van commissarissen van de Amsterdammers dwarslag over het transferbedrag.

Ocampos wordt nu dus gehuurd, maar er is wel een optie tot koop in het contract opgenomen.

Zoveel vrienden

Ajax was dinsdag al persoonlijk rond met Ocampos. De Spaanse pers spotte hem diezelfde avond op het vliegveld in Sevilla. "Dit is de juiste beslissing voor mij, mijn gezin en voor de club", zo liet hij weten.

"Het is niet makkelijk om een plek te verlaten waar je gelukkig was, zoveel vrienden had en zoveel mensen die van je houden. Dat is moeilijk."