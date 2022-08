Natuurbrand in de Peel lijkt onder controle, nablussen duurt nog dagen

Het nablussen van van een grote brand in het natuurgebied De Peel in Limburg zal nog dagen duren. Dat meldt de veiligheidsregio. Tot nu toe is er zo'n 40 hectare van het natuurgebied verbrand. Het lukte de brandweer vanavond om de brand te omsingelen. Volgens de veiligheidsregio lijkt de brand daarmee onder controle. Wel blijft de brandweer vannacht doorgaan met nablussen. Ze worden daarbij ondersteund door loonwerkers met watertanks. Twee legerhelikopters, die vandaag mee hebben geholpen bij het bestrijden van de brand, zijn teruggekeerd omdat het te donker is, meldt Omroep Brabant. Rookoverlast en noodverordening blijven De veiligheidsregio waarschuwt voor rook- en stankoverlast, die blijft tot de brand gedoofd is. Door het nablussen kan volgens de veiligheidsregio ook meer rook ontstaan. "Door de dalende temperatuur in de nacht en ochtend kan de rook laag boven de grond blijven hangen", aldus de veiligheidsregio. "Blijf dus weg uit het gebied." Wie last heeft van de rook wordt geadviseerd om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. De brandweer meet geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen in de lucht. De veiligheidsregio laat weten dat ze de komende tijd in de omgeving metingen blijven doen. Ook geldt er nog steeds een noodverordening. Die werd door de gemeente Horst aan de Maas vanmiddag ingesteld om te voorkomen dat ramptoeristen naar het gebied komen. "Hierin staat dat het verboden is om het gebied te betreden waar de hulpdiensten aanwezig zijn om de brand te bestrijden", aldus de veiligheidsregio. Beelden van de brand:

