Haaland maakt status als wereldspits ook bij City waar met 'perfect hattrick'

Erling Haaland heeft in de Premier League in een mum van tijd zijn naam als wereldspits waargemaakt. Manchester City won thuis met 6-0 van Nottingham Forest. De Noor speelde een uur en nam de eerste drie goals voor z'n rekening.

Pas in de twaalfde minuut had Haaland zijn eerste balcontact, maar de bal ging er wel direct in. En 26 minuten later had hij een zogenoemde 'perfect hattrick' gemaakt: links, rechts en met het hoofd.