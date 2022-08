Twente herstelt zich met zege op Excelsior en staat voorlopig vijfde in eredivisie

Excelsior kwam vervolgens wat beter in de wedstrijd, kreeg wat kansen en zag een doelpunt van Couhaib Driouech afgekeurd worden door de VAR, nadat het nipt buitenspel was geweest.

Rentree Brama

Na rust was er een stuk minder te beleven in Enschede. Het publiek kon klappen voor clubicoon Wout Brama, die na negen maanden blessureleed zijn rentree maakte. Niet veel later besliste invaller Vaclav Cerny het duel. Koud in het veld kon hij helemaal vrij binnenschieten.

Excelsior was vervolgens niet bij machte om de wedstrijd nog spannend te maken. In de blessuretijd was het opnieuw Cerny die het net vond en zo voor de eindstand zorgde.