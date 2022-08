VN: Malinees leger en buitenlandse huurlingen doodden 50 burgers in april

De Verenigde Naties beschuldigen buitenlandse huurlingen en Malinese strijdkrachten van een massaslachting in het West-Afrikaanse land. Op 19 april hebben ze minstens vijftig ongewapende burgers gedood in en rond de plaats Hombori, zo staat in een rapport dat is opgesteld door de VN-vredesmissie in Mali.

De VN heeft Malinese soldaten meerdere keren beschuldigd van het standrechtelijk executeren van burgers en vermoedelijke militanten in de strijd tegen islamitische opstandelingen die banden hebben met al-Qaida en Islamitische Staat.

Russische huurlingen

De laatste tijd neemt het geweld in Mali toe. Sinds er in 2021 na een coup een militaire regering aan de macht kwam, is de verhouding tussen Mali en het Westen verslechterd. Dat heeft ook te maken met de aanwezigheid van Russische huurlingen. Mali doet zaken met de omstreden Russische Wagner Group. De Verenigde Naties benoemen in hun laatste rapport overigens geen nationaliteiten van de buitenlandse huurlingen.

Het bloedbad op 19 april vond plaats na een aanslag op een militair konvooi. Enkele honderden Malinezen werden opgepakt en een tijd vastgehouden. Eén Malinese soldaat zou persoonlijk 20 van de 27 burgers hebben geëxecuteerd die in een militair kamp in Hombori werden vastgehouden, aldus de VN.

Er is nog geen reactie van de Malinese regering op het rapport. Het leger heeft in andere gevallen wel erkend dat troepen betrokken waren bij executies en misbruik. Weinig soldaten zijn strafrechtelijk vervolgd. De autoriteiten maken VN-onderzoekers het werk regelmatig onmogelijk.