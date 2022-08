Formule 1-topman Domenicali: 'Zandvoort heeft de lat hoger gelegd'

Eigenlijk is hij meer een hardloper, maar Stefano Domenicali stapt net zo makkelijk op een fiets om Circuit Zandvoort te ontdekken. De topman van de Formule 1 parkeert in de Tarzanbocht, steekt zijn handen in zijn zakken en kijkt eens rustig om zich heen. Hij tuurt naar de start en finish op het rechte eind. Links voor hem ligt de pitstraat, rechts van de baan de tribunes die de Formule 1 vanaf vrijdag drie dagen oranje zullen kleuren. De Italiaan is fan van Zandvoort. Domenicali was tijdens een presentatie, een half uurtje eerder, nog niet gaan zitten of hij sprak al van "een geweldige sfeer en geweldige energie". Oranje rook Het gevoel na de race van vorig jaar is samen te vatten in een opmerking van Fernando Alonso over de boordradio, een paar bochten voor het einde. "Ik denk dat Verstappen heeft gewonnen, er hangt oranje rook", zei hij droog.

Oranje rook op de tribunes van Circuit Zandvoort - AFP

De tienduizenden tijdelijke stoeltjes zijn opnieuw neergezet in de duinen, maar voordat de bolides de baan op kunnen is het nog een komen en gaan van vrachtwagens, golfkarretjes en vorkheftrucks. Alle teams zijn druk bezig met de opbouw van hun onderkomen voor dit weekeinde, zoals ze dat overal ter wereld doen. Kratjes met meloenen, tomaten en pakken yoghurt staan klaar om te worden uitgepakt en bij Red Bull Racing staan al een paar boompjes op het dakterras om het vier dagen gezellig te maken. 'Zandvoort heeft de lat hoger gelegd' Na 36 jaar keerde de Formule 1 vorig jaar terug naar Nederland en het enthousiasme was meteen groot. Een uitverkocht huis, veel entertainment naast de races, het is zoals de Formule 1-leiding het graag ziet. "Zandvoort heeft de lat voor de Europese GP's hoger gelegd", zegt Domenicali. "De promotors hebben geweldig werk geleverd."

Afbeelding ter illustratie - NOS

De Italiaan had wel wat vraagtekens voorafgaand aan de terugkeer in Zandvoort. "We tekenden het contract voor corona en het was niet vanzelfsprekend dat ze onder die omstandigheden ook zo'n race konden organiseren." "En er waren twijfels over de manier waarop het Nederlandse publiek de coureurs zou ontvangen", doelt de Domenicali op onsportieve opmerkingen die in het verleden weleens naar concurrenten van Max Verstappen werden gemaakt. "Maar dat ging respectvol en op een volwassen manier." Bekijk hieronder hoe het dorp Zandvoort zich opmaakt voor de Formule 1:

Komend weekend is het weer zover: de Grand Prix van Zandvoort. Verslaggever Hasan Coşkun nam alvast een kijkje in het dorp. Hij kwam heel wat tegen: van de dubbelganger van Max tot iemand met een wel heel speciale WC. - NOS

Jan Lammers, oud-coureur en sportief directeur van de grand prix, staat te popelen de Formule 1-wereld weer te ontvangen in zijn Zandvoort. "Het algemene gevoel is bijna: hoe ga je vorig jaar in hemelsnaam overtreffen?" Verstappen pakte een jaar geleden poleposition om een dag later de race onder stralende omstandigheden te winnen. Niet verwonderlijk dat Lammers zich afvraagt hoe het nog beter kan. Hij hoopt vooral dat de fans maandag een belevenis van hun bucketlist hebben kunnen afvinken. "Als Max niet wint, kan het alsnog een prachtige film zijn, maar dan met een iets minder happy end." Van 70.000 naar 110.000 Ten opzichte van 2021 heeft de organisatie weinig hoeven veranderen aan het draaiboek. Lammers spreekt van wat logistieke details en meer spreiding van het entertainment. Waar Zandvoort door de coronaregels vorig jaar 'slechts' 70.000 toeschouwers mocht ontvangen, zijn dit jaar alle 110.000 fans welkom.

Hoe ziet Circuit Zandvoort eruit, een kleine week voordat het Formule 1-circus in de duinen neerstrijkt? Directeur Robert van Overdijk leidt verslaggever Chiel van Koldenhoven rond. - NOS