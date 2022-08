Nederlandse commando Simmie gedood door 'groep die op zoek was naar ruzie'

De groep die afgelopen weekend drie Nederlandse militairen aanviel was al "op zoek naar ruzie". Dat meldt het lokale dagblad The Indianapolis Star op basis van getuigenverslagen van de politie. Na een woordenwisseling ontstond een schietpartij, die de 26-jarige Nederlandse commando Simmie Poetsema uiteindelijk het leven kostte.

De schietpartij was zaterdag bij een hotel in de Amerikaanse stad Indianapolis. Wat er precies is gebeurd, bleef lang onduidelijk. Uit de politiedocumenten wordt meer duidelijk wat voorafging aan de dodelijke schietpartij.

De Nederlandse militairen liepen in vrije tijd terug van een uitgaansgelegenheid naar hun hotel toen zij de groep van Shamar Duncan, die is aangehouden als verdachte, tegen het lijf liepen. De groep van Duncan zou doelbewust het gezelschap van Poetsema hebben geduwd, meldt de krant op basis van verklaringen van de Nederlanders.

Eerder op de avond heeft de groep van Duncan al ruzie gezocht met een andere groep, zo zou een getuige tegen de politie hebben verklaard.

Na het duwen ontstond een woordenwisseling, die Poetsema heeft geprobeerd te sussen, stellen getuigen. Uiteindelijk brak er een gevecht uit dat "30 seconden tot enkele minuten" zou hebben geduurd. Getuigen aan de overkant van de straat zagen hoe een van de "ruziezoekers" op de grond werd geslagen.

Schoten vanaf de achterbank

De twee groepen gingen daarop uit elkaar. Duncan en zijn vrienden reden weg in hun pick-uptruck, maakten een U-bocht en koersten met knipperende lichten richting het hotel van de commando's. De getuigen hoorden daarop schoten, waarna de pick-uptruck wegreed.

Naast Poetsema raakten de twee collega-commando's gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar. Een van hen is in zijn dij geschoten.

Door de getuigen, maar ook bewakingsbeelden en een video van een omstander, kon Duncan worden geïdentificeerd en opgepakt. Hij wordt verdacht van moord. Volgens een getuige zou Duncan de schoten hebben gelost, vanaf de achterbank van de auto. In een eerste verklaring zou hij hebben gezegd dat zijn groep dronken was toen ze in een ruzie belandden. Over het verdere verloop weigert hij uitleg te geven, aldus The Indianapolis Star.

De bestuurder van de pick-uptruck zou na het schieten boos op Duncan zijn geworden. Daarop zou Duncan hebben gezegd dat hij "helemaal gek werd". Een andere inzittende zou hebben verklaard dat hij schoten heeft gehoord, maar dat niemand uit de groep die schoten heeft gelost.

Dienst bewezen in Kabul

Minister Ollongren van Defensie heeft met haar Amerikaanse collega gebeld over de dood van Poetsema. Daarin werd medeleven betuigd en steun toegezegd. Drie rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee zijn in Indianapolis om onderzoek te doen. Het stoffelijk overschot van Poetsema wordt nog deze week naar Nederland gebracht, evenals de twee gewonde collega's.

Op de kazerne van Poetsema is een minuut stilte gehouden om de commando te herdenken. Ook is er een stilteplek ingericht.

Defensie zegt dat Poetsema bij zijn korps bekendstond als iemand die vooral anderen wilde helpen. Hij wordt geroemd om zijn inzet in de Afghaanse hoofdstad Kabul, rond de machtsovername door de Taliban. Poetsema wist "op inventieve wijze een nieuwe toegangsweg naar de luchthaven te creëren", waardoor honderden Nederlanders en Afghanen konden worden geëvacueerd.

De drie commando's waren in de staat Indiana vanwege een oefening in het kader van urban warfare, het uitvoeren van gevechten in een dichtbebouwde omgeving. Poetsema overleed in het ziekenhuis in het bijzijn van familie en collega's.