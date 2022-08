VVD-Kamerlid De Neef stapt op om 'ijskoude aanpak' Ter Apel

VVD'er Daan de Neef vertrekt uit de Tweede Kamer vanwege de opstelling van zijn partij in de huidige opvangcrisis. "Ik had gerekend op medemenselijkheid na een week waarin een baby van drie maanden stierf in Ter Apel en Artsen zonder Grenzen sprak van een noodsituatie", schrijft hij in een verklaring op Twitter.

Maar volgens De Neef is compassie uitgebleven bij de VVD "en er kwam een ijskoude aanpak voor in de plaats". Vorige week werd het kabinet het eens over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken, nadat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel de afgelopen weken steeds schrijnender was geworden.

Veel VVD'ers vinden de maatregelen niet ver genoeg gaan, bleek ook tijdens een partijbijeenkomst gisteravond, maar De Neef gaan ze juist te ver. "Ik kan en wil dit niet verdedigen", schrijft het Kamerlid.

Bio-industrie en dierenwelzijn

Fractievoorzitter Sophie Hermans zegt in een reactie dat VVD'ers die bezig zijn met asiel hun werk wel met compassie doen. "Ik betreur zijn beeld van de zorgvuldige en afgewogen afspraken die vorige week rond asiel zijn gemaakt."

In zijn verklaring zegt De Neef dat hij ook moeite heeft met de VVD-standpunten over de bio-industrie en dierenwelzijn. "De VVD is simpelweg niet meer mijn partij." De Neef zegt zijn partijlidmaatschap na 18 jaar op en geeft zijn Kamerzetel op.