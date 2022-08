PSV werkt met uitblinkers Gakpo en Simons verder aan doelsaldo: 7-1 tegen Volendam

Met de door Engelse clubs begeerde Cody Gakpo gewoon nog in de basis heeft PSV in de eredivisie een simpele zege geboekt op FC Volendam. In Eindhoven werden de bezoekers getrakteerd op een 7-1 nederlaag.

Ook na rust was het niet lang wachten op doelpunten. Binnen anderhalve minuut schoot Jordan Teze, via Brian Plat, raak. En drie minuten later was het Gakpo die opnieuw scoorde. Nu ging de bal via Damon Mirani het doel in.

PSV nam vervolgens geen gas terug en bleef kansen creëren. Na een publiekswissel voor Gakpo scoorde Simons met een mooi stiftje op aangeven van invaller Sávio de 6-1.

PSV koploper op doelsaldo

Door de zege blijft PSV ongeslagen in de competitie en heeft het samen met Ajax de maximale twaalf punten uit vier duels. Op basis van het doelsaldo - PSV scoorde in vier duels al 22 keer - zijn de Eindhovenaren nu koploper.