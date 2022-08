Begeerde Gakpo helpt PSV aan 7-1 winst op Volendam: 'Moet snel keus maken'

Met de door Engelse clubs begeerde Cody Gakpo gewoon nog in de basis heeft PSV in de eredivisie een simpele zege geboekt op FC Volendam. In Eindhoven werden de bezoekers getrakteerd op een 7-1 nederlaag.

Gakpo was de grote man met drie doelpunten, evenals Xavi Simons, die twee keer scoorde en een assist gaf.

Gakpo moet snel keus maken

Na de wedstrijd ging Gakpo in op de interesse van Premier League-clubs als Everton en Leeds United, terwijl PSV hem ook een nieuwe aanbieding heeft gedaan om in Eindhoven te blijven. De transfermarkt voor Nederlandse clubs sluit om 00.00 uur, voor Engelse clubs een dag later.

"Ik moet een keer een keus gaan maken, daar heb ik niet zo lang meer voor. Vanavond of morgenochtend, anders is het te laat. Alleen onder de juiste omstandigheden wil ik weg bij PSV", aldus Gakpo.