Geen nieuw US Open-sprookje Van de Zandschulp: nederlaag in tweede ronde

Botic van de Zandschulp is bij de US Open uitgeschakeld in de tweede ronde. Hij verloor in vier sets van de Fransman Corentin Moutet, de nummer 112 van de wereld: 4-6, 6-1, 2-6, 4-6.

Vorig jaar haalde Van de Zandschulp nog uit het niets de kwartfinales in New York, het was zijn doorbraak in de top. Hij begon dit toernooi als nummer 22 van de wereld, was ook geplaatst, en zal door zijn vroege nederlaag zakken naar ongeveer plaats 35.

Van de Zandschulp kwam stroef op gang op baan 13. Hij werd in de eerste set twee keer gebroken en had last van zijn rug. Tijdens en vlak na de set kwam de fysiotherapeut op de baan om hem te behandelen.

Officiële waarschuwing

De tweede set gaf een heel ander beeld. Van de Zandschulp serveerde sterk en liep snel uit naar 5-0. De frustraties van 'lucky loser' (een speler die is uitgeschakeld in de kwalificatie, maar alsnog mee kan doen aan het hoofdtoernooi) Moutet waren inmiddels zo hoog opgelopen dat hij een officiële waarschuwing kreeg van de scheidsrechter.