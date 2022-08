Britten herdenken dood van prinses Diana: 'Je zal altijd worden gemist'

Bij Kensington Palace in Londen zijn Britten vandaag samengekomen om stil te staan bij de dood van prinses Diana, precies 25 jaar geleden. Voor het hek van haar voormalige woning zijn foto's van de prinses opgehangen en bloemen neergelegd. Sommige rouwende Britten waren van ver gekomen. Zo legde 59-jarige Julie Cain bijna 500 kilometer af om Diana vandaag te herdenken in Londen. "We willen haar nalatenschap zo lang mogelijk in stand houden", zegt de Noord-Engelse tegen persbureau AP. "Dus we zijn gekomen om haar te herdenken en over dingen te praten die ze deed. Om mensen te laten weten dat we de prinses nooit zullen vergeten." Ze wordt nog elke dag gemist, zeggen deze Britten aan de poort van het paleis:

Ook in Parijs, waar Diana in 1997 om het leven kwam bij een auto-ongeluk, werd de dood van de populaire Britse prinses herdacht. Op de brug boven de tunnel waar het ongeluk gebeurde lieten mensen berichten en bloemen achter. "Alweer 25 jaar geleden", staat er op een van de kaarten die bij de Vlam van Vrijheid was gelegd, een monument bij de pont d'Alma, dat een onofficiële gedenkplek voor Diana is geworden.

Mensen leggen kaarten en bloemen neer in Parijs - EPA

Ook op sociale media is bij de dood van Diana stilgestaan. Zanger Elton John plaatste een foto van hem en de Britse prinses. "Je zult altijd worden gemist", schreef hij erbij. Diana en Elton John waren jarenlang goed bevriend. De zanger trad ook op tijdens de uitvaart. Prinses Diana kwam een kwart eeuw geleden om het leven door een auto-ongeluk in een tunnel in Parijs. De dood van Diana op 31 augustus 1997 stortte het Verenigd Koninkrijk in diepe rouw. Een terugblik: