Oranje-volleyballers als groepswinnaar naar achtste finales WK

Een geconcentreerd Oranje kwam met veel servicedruk van Nimir Abdelaziz snel op 5-1. Dat gat kon Iran, ondanks een paar mooie punten van diagonaal Amin Esmaeilnezhad, niet dichten.

Twijfel

Ook in set twee nam de ploeg van bondscoach Roberto Piazza snel vier punten voorsprong (6-2), maar nu sloeg Iran wel hard terug. Oranje had het momentum in de derde set terug, maar in set vier stokte de aanval en sloop er even wat twijfel in.

Na een time-out op 6-13 was de beer los. Oranje streed ineens weer vol overtuiging voor ieder punt en denderde naar de winst. Het is nog niet bekend tegen wie Nederland in de achtste finales moet.