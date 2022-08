Parlementaire enquête: 'Gaswinning heel lang sprookje, maar wel met slecht einde'

Achteraf had directeur Bart van de Leemput van de NAM "een lange lijst" met zaken anders en beter moeten doen. Dat erkende hij in zijn verhoor voor de parlementaire Enquête naar de gaswinning in Groningen. Tegelijk verwees hij ook geregeld naar de aandeelhouders Shell en ExxonMobil, die het uiteindelijk samen met het Rijk voor het zeggen hadden.

Tijdens de enquête wordt geprobeerd te ontrafelen wie wanneer en waar verantwoordelijk voor was. Zowel in de politiek als in Groningen is al jarenlang forse kritiek op de publiek-private samenwerking die in de jaren 60 was opgetuigd met oog op de gaswinning. Vooral omdat geregeld onduidelijk is wie waar zeggenschap over had.

Tijdens het verhoor benadrukte Van de Leemput dat niet hij bepaalde hoeveel gas er werd gewonnen, maar aandeelhouders Shell en Exxon en de Nederlandse Staat. Wel was de NAM er lang van overtuigd dat het geen zin had om de gasproductie te verlagen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wilde dat wel in 2013, omdat de bevingen te gevaarlijk werden. Maar, stelde de enquêtecommissie vast, de NAM lobbyde actief in de politiek om veel gas te mogen blijven winnen.

Tijdens het verhoor van oud-topman Jan de Jong van het SodM gisteren werd duidelijk dat deze inspectiedienst destijds het gevoel had niet serieus te worden genomen. Het ministerie van Economische Zaken en de NAM hadden volgens De Jong regelmatig contact, achter de rug van het Staatstoezicht om.

De Jong zei dat wantrouwen was ontstaan omdat beleid en toezicht tegenover elkaar stonden: