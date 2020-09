Geen vervolging Akwasi na afstand van Zwarte Piet-uitspraak

"Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht", zei Akwasi onder meer in de toespraak op 1 juni tijdens het protest op de Dam.

De uitspraak van Akwasi tijdens de Black Lives Matter-demonstratie in Amsterdam, is opruiend en daarmee strafbaar, oordeelt het Openbaar Ministerie. Maar omdat de rapper publiekelijk afstand neemt van zijn opruiende woorden, wordt de zaak tegen hem voorwaardelijk geseponeerd.

Dit is de betreffende uitspraak van Akwasi:

Uitspraak Akwasi over Zwarte Piet tijdens Black Lives Matter-demonstratie - NOS

PVV-leider Wilders is het niet met het oordeel eens:

"Ik wil graag ondubbelzinnig benadrukken dat dit (het toepassen van geweld) niet de bedoeling was van deze beeldspraak. Ik ben tegen elke vorm van geweld en dat geldt ook voor geweld tegen Zwarte Piet", schrijft Akwasi in zijn verklaring op Twitter. "Ik neem hierbij dan ook afstand van deze, op de Dam uitgesproken, gewraakte passage."

Akwasi heeft op 26 augustus een gesprek gehad met zijn advocaat en de officier van justitie. Daarin gaf de rapper aan dat hij niet de bedoeling had aan te zetten tot geweld. De officier van justitie stelde voor de zaak voorwaardelijk te seponeren, als Akwasi zijn woorden zou terugnemen. Dat heeft hij gedaan.

Oude tweets

De Amsterdams-Ghanese rapper kwam afgelopen week opnieuw in opspraak nadat oude Twitter-berichten van hem opdoken over het vermoorden van Zwarte Piet. Akwasi ontkende daarvoor verantwoordelijk te zijn, maar neemt in zijn verklaring nu ook afstand van die uitingen.

Het OM zegt op de hoogte te zijn van die oude tweets, waarover inmiddels aangiften zijn binnengekomen bij de politie.