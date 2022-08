Australiër Groves blijft Van Poppel nipt voor in sprint om ritzege Vuelta

Een samenvatting van de elfde etappe in de Vuelta, een rit van van de parkeerplaats van voedselfabrikant El Pozo naar Cabo de Gata. - NOS

Na de tijdrit in Alicante van dinsdag trok het peloton vandaag verder naar het zuiden toe. Met de finish in kustplaats Cabo de Gata, in de regio Andalusië, kenden de renners een vrijwel vlakke etappe, ook al staat het gebied rond de finishplaats bekend om zijn ruige, rotsachtige bergen

Kopgroep met Bol

Veel sprinters hadden de dag van vandaag waarschijnlijk gemarkeerd in hun agenda. In deze Ronde van Spanje zijn er weinig etappes waar kansen voor hen liggen.

Met temperaturen van ver boven de 30 graden ontstond er een kopgroep van drie man, met daarbij Burgos-renner Jetse Bol. Het drietal kreeg nooit meer dan drie minuten van het peloton.