VRT: Belgisch overheidsbedrijf loost vervuild afvalwater in de Schelde

Een Belgisch overheidsbedrijf heeft giftige stoffen geloosd in de Schelde. Het afvalwater is via de Nederlandse Westerschelde in de Noordzee gestroomd. Er is geen direct gevaar: volgens diverse experts op het gebied van toxicologie zijn de stoffen pas voor mensen gevaarlijk wanneer grote hoeveelheden worden ingenomen.

De stoffen zaten in afvalwater van een vuilstort in Vlaanderen. In het water op de grens van Kruibeke en Zwijndrecht (bij Antwerpen) zit vijf keer meer uranium en tot elf keer meer kobalt dan wettelijk is toegelaten, meldt de Belgische onderzoeksrubriek Pano. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak.

Niet voor het eerst

De stortplaats voor slib wordt beheerd door de Vlaamse Waterweg, een overheidsdienst die te vergelijken is met het Nederlandse Rijkswaterstaat. Het terrein is sinds halverwege de jaren 2000 in gebruik.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de Vlaamse Waterweg door de Belgische inspectie op de vingers wordt getikt. Dat gebeurde eerder al in 2011, 2014, 2015, en twee keer in 2019. Bijna alle keren had het te maken met het achterlaten van afvalstoffen.