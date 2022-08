15 miljard voor reparatie koopkracht: hoe valt het en hoe pakt het uit?

Om de gierende inflatie enigszins te compenseren is een koopkrachtreparatiepakket van 15 miljard euro in de maak, vooral gericht op de lage inkomens en de middeninkomens. Een maatregel die in het oog springt is de verhoging van het minimumloon. Per 1 januari gaat het minimumloon in een klap met 10 procent omhoog, net als de AOW-uitkering en de bijstandsuitkering. Wat vinden vakbonden en werkgevers ervan en hoe werken de plannen uit?

"Een stap in de goede richting", reageert FNV-voorzitter Tuur Elzinga. "Maar aangezien de boodschappen alleen al meer dan 10 procent duurder zijn geworden en de energierekening nog veel meer, is 10 procent verhoging zeker te weinig. We blijven knokken voor een loongolf om de gestegen prijzen te compenseren." Ook het CNV mist nog de nodige zaken. "Het pakket doet erg weinig voor de middeninkomens."

De werkgevers reageren geschrokken van de lastenverzwaringen, maar willen de precieze plannen afwachten om echt te kunnen zeggen hoe een en ander uitpakt.