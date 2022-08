Tientallen inslagen in Nederlandse ambassade Bagdad, maar schade beperkt

In de Nederlandse ambassade in Irak hebben enkele tientallen inslagen van kogels en bomscherven beperkt schade aangericht aan onder meer muren en zonwering. Dat heeft het ambassadepersoneel gemeld na terugkeer in het gebouw.

Die schade vormt volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken geen belemmering voor het werk en de veiligheid van de ambassade.

Maandag werd het ambassadepersoneel geëvacueerd vanwege politieke onrust in de Iraakse hoofdstad. De Nederlandse ambassade ligt midden in de zogeheten Groene Zone, waar het Iraakse parlement staat en verschillende ambassades zitten.

Diepe politieke crisis

Daar vonden de afgelopen dagen vuurgevechten plaats tussen militieleden en regeringstroepen. Daarom werd het Nederlandse ambassadepersoneel tijdelijk ondergebracht in de ambassade van Duitsland, die ver buiten dit gebied ligt.

Na een oproep van de sjiitische geestelijk en politiek leider Muqtada al-Sadr hebben zijn volgelingen zich teruggetrokken en is de situatie in de Groene Zone rustiger geworden. Bij de strijd zijn zeker 23 doden, maar volgens sommige bronnen aanzienlijk meer gevallen.

Sinds de verkiezingen in oktober vorig jaar verkeert Irak in een diepe politieke crisis. De partij van al-Sadr werd toen de grootste, maar er is nog altijd geen nieuwe regering.

Maandag bestormden aanhangers van al-Sadr de Groene Zone nadat hun leider zijn "definitieve vertrek" uit de politiek had aangekondigd. Er braken gevechten uit tussen aanhangers van al-Sadr en het leger en rivaliserende pro-Iraanse sjiitische milities.