PSV legt tweevoudig Oranje-international El Ghazi voor drie jaar vast

Anwar El Ghazi is na vijfenhalf jaar terug in de eredivisie. De 27-jarige aanvaller heeft voor drie seizoenen getekend bij PSV, dat naarstig op zoek was naar wat extra stootkracht voorin.

Zowat in een vorig voetballeven was El Ghazi nog twee keer international van Oranje, toen hij in clubverband actief was voor Ajax.