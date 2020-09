Westerse diplomaten waken bij schrijfster Wit-Rusland

Westerse diplomaten in Wit-Rusland, onder wie de Nederlandse zaakgelastigde Erik-Jan van Oosterhout, proberen te voorkomen dat de Wit-Russische schrijfster en Nobelprijs-winnares Svetlana Aleksijevitsj wordt opgepakt. Ze waken bij toerbeurt in haar woning, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aleksijevitsj heeft de autoriteiten in haar land ervan beschuldigd dat zij hun eigen volk terroriseren. Zij is het laatste lid van het presidium van de coördinerende raad van de oppositie in Wit-Rusland dat nog op vrije voeten is.

De diplomaten met de schrijfster op een foto op Twitter, vijfde van links is Oosterhout: