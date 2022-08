Ten Hag: 'Natuurlijk is er ruimte voor Ronaldo, maar hadden Antony nodig'

De komst van Antony was bittere noodzaak, volgens Ten Hag. "Aanvallend hadden we aanwinsten nodig. We gaan binnenkort over naar een schema met drie duels in de week en aanvallers worden sneller moe. Zij moeten met de hoogste intensiviteit sprintwerk leveren."

Ten Hag blijft benadrukken dat er voor Cristiano Ronaldo nog altijd een rol van betekenis is in Manchester. De Portugees is momenteel wisselspeler. "Natuurlijk is er ruimte voor Ronaldo. We hebben gewoon kwantiteit én kwaliteit nodig."

Ommekeer

Na de nederlagen tegen Brighton & Hove Albion en Brentford toonde United tegen Liverpool en Southampton veerkracht. Twee keer werd er gewonnen; niet met goed voetbal, maar wel met enorme strijdlust.

Dat zag Ten Hag ook. "Deze spirit is een begin, een goede basis. Maar het is ook het minimum van wat we moeten brengen. Ik ben blij met de winnaarsmentaliteit die we hebben vertoond. Als je een mooi seizoen wil draaien, is dat ook nodig."

United staat momenteel met zes punten op de elfde plek. De wedstrijd bij Leicester City wordt donderdagavond om 21.00 uur gespeeld.