Meisje komt om door afgebroken giek op zee bij Terschelling

In de buurt van Terschelling is een meisje om het leven gekomen door een ongeluk aan boord van een boot. Door nog onbekende oorzaak brak de giek af en kwam terecht op het minderjarige slachtoffer, meldt de politie. Ze is ter plekke bezweken aan haar verwondingen.

Volgens Omrop Fryslân is het een 13-jarig meisje. Op de boot zaten volgens de politie zo'n vijftien opvarenden, jongeren van een scholengemeenschap in Den Haag. De opvarenden worden naar de haven van Harlingen gebracht.

De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Voor de opvarenden is slachtofferhulp geregeld.