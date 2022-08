Meisje komt op schoolreis om het leven door afbreken van giek zeilschip

In de buurt van Terschelling is een meisje om het leven gekomen door een ongeluk aan boord van een boot. Door nog onbekende oorzaak brak de giek af en kwam terecht op het minderjarige slachtoffer, meldt de politie. Ze is ter plekke bezweken aan haar verwondingen.

Volgens Omrop Fryslân is het een 13-jarig meisje. Op het schip uit 1895 zaten volgens de politie zo'n vijftien opvarenden, jongeren van een scholengemeenschap in Den Haag die op schoolreis waren. De opvarenden zijn naar de haven van Harlingen gebracht.

De toedracht van het ongeluk met het historische charterschip wordt nog onderzocht. Voor de opvarenden is slachtofferhulp geregeld.

Burgemeester Ina Sjerps van Harlingen noemt het een "vreselijk en dramatisch ongeluk waar kinderen getuige van zijn. Ik heb er geen woorden voor. Alle aandacht gaat nu uit naar de opvang van hen en andere betrokkenen. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, familie, school en bemanning".

Onderzoek naar bruine vloot

De afgelopen jaren zijn er vaker dodelijk ongelukken geweest met historische schepen die verhuurd worden. In 2016 kwamen drie Duitsers om het leven door een omgevallen mast op zo'n schip in de buurt van de haven van Harlingen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzocht het ongeval en concludeerde dat toezicht op de zogenoemde bruine vloot beter moet.

In 2019 oordeelde de OVV dat het risico op houtrot groot is bij de bruine vloot. De aanleiding voor dit onderzoek was een dodelijk ongeval op een scheepswerf in Zaandam aan het begin van dat jaar. Ook toen was plots de mast van een schip afgebroken en op een medewerker gevallen. De mast was aangetast door houtrot.