Actrice Charlbi Dean (32) uit pas bekroonde film overleden

De Zuid-Afrikaanse actrice Charlbi Dean is op 32-jarige leeftijd overleden. Het voormalige fotomodel stierf maandag in een ziekenhuis in New York aan "een plotselinge, onverwachte ziekte", meldt haar management.

Charlbi Dean Kriek, zoals ze voluit heette, werd geboren in Kaapstad. Ze was al op jonge leeftijd fotomodel. In 2010 maakte ze haar acteerdebuut in de film Spud, waarin zij de geliefde speelt van de hoofdrolspeler. Ze speelde ook in het vervolg op de film en begon haar acteercarrière in de VS met een aantal door critici neergesabelde films.

Rol in superheldenserie

In 2018 werd ze bij een groter publiek bekend door een rol in de superheldenserie Black Lightning. Ze speelde daarin Syonide, een huurmoordenaar die de geadopteerde dochter is van de grote schurk in de serie, Tobias Whale (Marvin Jones III).

Haar grote doorbraak als actrice leek dit jaar te komen met de film Triangle of Sadness, waarin ze met onder anderen Woody Harrelson in speelde. De film, die in 2020 werd opgenomen, ging dit jaar op het filmfestival van Cannes in première en won een Gouden Palm.

Dean speelt in de film een fotomodel aan boord van een luxe jacht met daarop onder meer een Russische oligarch en een wapenhandelaar. Alles lijkt goed te gaan, totdat een naderende storm de verhoudingen aan boord op scherp zet. De film is vanaf 15 december in Nederland te zien.