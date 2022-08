Opnieuw staat er geen maat op Wiebes in Ladies Tour, die ook tweede etappe wint

Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe in de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De renster van DSM was in de rit van en naar Ede over 117 kilometer opnieuw de snelste in de massasprint.

In de eerste etappe viel er geen enkele ontsnapping te noteren, dit keer lukte het de Australische Georgia Baker, de Belgische Senne Knaven en Lieke Nooijen een paar minuten te pakken. Op achttien kilometer van de streep werd Baker als laatste in de kraag gevat.

In de sprint stond er vervolgens weer geen maat op de 23-jarige Wiebes, die haar 20ste overwinning van het seizoen boekte. Op gepaste afstand eindigde de Italiaanse Tomasi als tweede.