Koningin Elizabeth benoemt nieuwe premier in Schotland vanwege broze gezondheid

De Britse koningin zal de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk begin volgende week in Schotland benoemen. Het is voor het eerst dat de benoeming niet in Londen in Buckingham Palace plaatsvindt. Britse media schrijven dat de broze gezondheid van de 96-jarige koningin hier de reden voor is. Door in Balmoral Castle in Schotland te blijven is de hoop dat de benoeming sowieso door kan gaan.

Sinds de vorstin in oktober in het ziekenhuis werd opgenomen spreekt het paleis van "terugkerende mobiliteitsproblemen", waardoor ze moeite heeft met staan en lopen. De afgelopen maanden heeft ze verschillende ceremoniële gelegenheden moeten afzeggen, wat zeer ongebruikelijk voor haar is.

Zo was ze onder meer afwezig bij de speciale kerkdienst ter gelegenheid van haar 70-jarig regeringsjubileum. Ook sloeg ze de troonrede voor het eerst sinds 1963 over vanwege haar gezondheid.