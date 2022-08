Remkes: stikstofdoel 2030 staat niet ter discussie, wel kijken naar meetmethode

De halvering van de stikstofuitstoot in 2030 staat niet ter discussie. Dat zei Johan Remkes na een bijna vier uur durend gesprek met vertegenwoordigers van de landbouw en leden van het kabinet. Eerder deze maand zei CDA-leider en vicepremier Hoekstra juist dat 2030 voor hem niet "heilig" is.

In het overleg is volgens Remkes wel afgesproken dat het kabinet en boerenorganisaties gaan kijken naar alternatieven voor de zogeheten kritische depositiewaarde (kdw). Dat is de hoeveelheid stikstof die volgens de wet maximaal in een gebied mag neerkomen. Een vervangend systeem is een vurige wens van veel boeren, voor wie de rekenmodellen en metingen die met de kdw samenhangen een doorn in het oog zijn.

Remkes benadrukte dat een eventueel vervangend systeem wel juridisch houdbaar moet zijn. "Vanwege de vergunningverlening is de kdw nu nodig. Tegelijkertijd had iedereen aan tafel in de gaten dat het voor de individuele boer een onbevredigend instrument is, omdat men er zelf niet op kan sturen."

Ook premier Rutte zei na het gesprek dat de huidige kdw-systematiek blijft gelden, zolang er nog geen alternatief is. Het kabinet zegt al langer dat de stikstofnorm niet perfect is, maar tot voor kort zei Stikstofminister Van der Wal dat er "juridisch geen alternatief" voor is.

Agractie en FDF voor het eerst in gesprek

In het gesprek met Remkes waren voor het eerst ook afgevaardigden van de actiegroepen Farmers Defence Force (FDF) en Agractie aangeschoven. Bij een eerder gesprek met de stikstofbemiddelaar, begin augustus, lieten zij nog verstek gaan. Omdat de actiegroepen deze keer in staat zouden worden gesteld de agenda van het overleg mede te bepalen, wilden ze nu wel komen.

Namens het kabinet waren naast premier Rutte de ministers Van der Wal (Stikstof), Staghouwer (Landbouw) en Harbers (Infrastructuur) aanwezig.

Rutte zei na afloop dat "waardevolle stappen" zijn gezet in een "bij tijd en wijle pittig" gesprek: