Nederlands mannentennis groeit en groeit: 'Deze situatie wil je hebben, fantastisch'

Het Nederlandse mannentennis blijft groeien. Net als op Wimbledon staan er ook op de US Open drie landgenoten in de tweede ronde. En volgens de kenners is dit pas het begin.

Het is nog niet eens zo gek lang geleden dat het geen enkele Nederlandse man lukte om het hoofdschema van een grandslamtoernooi te halen.

Dat was in september 2020 toen Robin Haase en Botic van de Zandschulp de tweede kwalificatieronde van de corona-editie van Roland Garros niet overleefden.

Die laatstgenoemde ontketende een wederopstanding door in 2021 via de kwalificaties alle grandslamtoernooien te halen, met een kwartfinaleplaats op de US Open als stralend hoogtepunt. Dat zagen zijn trainingsmaatjes ook.

'Ze trekken elkaar omhoog'

In het kielzog van Van de Zandschulp vonden vervolgens ook Tallon Griekspoor en later Tim van Rijthoven en US Open-debutant Gijs Brouwer hun weg omhoog. Van de Zandschulp, Van Rijthoven en Brouwer vormen in New York het oranjegezelschap in de tweede ronde.

"Ze trekken zich aan elkaar op, want ze weten dat ze op de training niet veel voor elkaar onder doen", weet Davis Cup-captain Paul Haarhuis. "Ze trekken elkaar eigenlijk allemaal omhoog. Dit is de situatie die je wilt hebben en dat is fantastisch."